PSG : 50 ME pour un défenseur, le PSG lance l'assaut !

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

En quête d'un nouvel arrière gauche pendant ce mercato d'été, le Paris Saint-Germain continue de faire le forcing pour recruter Alex Sandro.

Si le club de la capitale française recherche bel et bien un milieu défensif et un gardien pour renforcer son effectif en vue de la saison prochaine, Thomas Tuchel souhaite également s'attacher les services d'un latéral gauche de très haut niveau. Alors que Layvin Kurzawa est poussé vers la sortie après une saison compliquée, Yuri Berchiche pourrait bientôt faire ses valises. Un an seulement après son arrivée au PSG, le défenseur basque serait effectivement tout proche de rejoindre l'Athletic Bilbao. Pour compenser ces potentiels départs, Paris va donc devoir recruter.

Des joueurs comme Faouzi Ghoulam (Naples) ou Alex Telles (FC Porto) sont pistés, mais la priorité se nommerait Alex Sandro. Selon Sportmediaset, le PSG insiste bien dans le dossier du Brésilien. Ces derniers jours, Antero Henrique se serait déplacé à Turin pour rencontrer les dirigeants de la Juventus dans l'objectif d'évoquer un transfert estival. Estimé à au moins 50 millions d'euros par la Vieille Dame, Alex Sandro pourrait se laisser tenter par ce projet parisien, vu qu'il a plus ou moins fait le tour en Serie A. À 27 ans, l'ancien du FC Porto a en tout cas un choix crucial à faire pour la suite de sa carrière, sachant que le PSG veut l'installer titulaire.