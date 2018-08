PSG : 45ME et une part du gâteau, le PSG va craquer

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Le dossier Gonçalo Guedes semble évoluer très rapidement ces dernières heures. Et si samedi SuperDeporte annonçait que le PSG et Valence s'étaient considérablement rapprochés concernant le transfert de l'attaquant international portugais, ESPN dévoile ce dimanche les contours de l'accord qui aurait été trouvé entre les deux clubs pour parvenir à boucler l'opération.

En effet, le Paris Saint-Germain et la formation espagnole se seraient entendus pour un transfert de 45ME plus 20% du transfert lors d'une éventuelle future revente de Gonçalo Guedes. Le PSG souhaitait empocher plus de 55ME pour ce transfert de l'attaquant, mais les discussions s'éternisaient et Guedes ne cachait plus son spleen parisien. Décidé à trouver un terrain d'entente, le président de Valence, qui avait rencontré son homologue parisien à Singapour lors de la tournée du PSG en Asie, a finalement fait un pas décisif avec cette offre qui semble marquer la fin des négociations. Reste à boucler les derniers détails du transfert, Gonçalo Guedes ayant à priori déjà trouvé un terrain d'entente avec le club où il a brillé la saison passée.