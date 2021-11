PSG : 40 millions d'euros, Leonardo sort le chéquier !

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Bien fourni dans l’entrejeu, le Paris Saint-Germain pourrait tout de même attirer un milieu de terrain cet hiver. Le club de la capitale s’intéresserait en effet à João Palhinha malgré le prix élevé réclamé par le Sporting Portugal.

Le Paris Saint-Germain et sa fameuse quête d’une sentinelle… Depuis plusieurs années, plus précisément après le départ de Thiago Motta en 2018, le club de la capitale a régulièrement cherché ce milieu défensif capable de remplacer l’Italo-Brésilien. Plusieurs potentiels successeurs ont été ajoutés à l’effectif ces dernières saisons, apparemment sans succès puisque le directeur sportif Leonardo pourrait de nouveau renforcer ce poste cet hiver.

En effet, la presse portugaise insiste sur l’intérêt du Paris Saint-Germain pour João Palhinha (26 ans). Le milieu du Sporting Portugal était décrit comme la priorité des Parisiens dans les colonnes d’A Bola il y a quelques jours. Et cette semaine, le média Record confirme une possible approche du vice-champion de France en vue du mercato hivernal. Nos confrères s’attendent à voir des offres défiler pour l’international portugais, également annoncé dans le viseur de clubs anglais. Reste à savoir si les courtisans de João Palhinha auront les moyens de satisfaire le Sporting.

Une clause libératoire à 60 M€

Rien n’est moins sûr étant donné que les dirigeants lisboètes, en se basant sur la clause libératoire de leur joueur fixée à 60 millions d’euros, refuserait de négocier en dessous de 40 millions d’euros. Et les formations intéressées ne pourront pas compter sur un éventuel coup de pression de João Palhinha, certes prêt à franchir un cap dans sa carrière, mais pas au point de forcer son départ du Sporting où il se sent bien. A noter que le Paris Saint-Germain part peut-être avec une petite longueur d’avance après ses contacts avec le club portugais cet été concernant Nuno Mendes et Pablo Sarabia.