PSG : 4 contre 1, Mbappé devient fou contre sa défense

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Le PSG a eu chaud mais s'en est sorti 4-3 face à Lille. Néanmoins, les Parisiens ont encore subi trop d'occasions et concédé trois buts. Un passage à vide qui n'a pas plu à Kylian Mbappé, très démonstratif sur le troisième but lillois et plus mesuré après-match.

Kylian Mbappé et Lionel Messi ont sauvé le PSG et peut-être Christophe Galtier ce dimanche après-midi. Les deux stars parisiennes sont venues crucifier Lucas Chevalier pour arracher la victoire 4-3 alors que le score était de 2-3 à la 87e minute. Un scénario fou pour les téléspectateurs. Toutefois, le PSG aurait largement pu éviter cela après avoir mené 2-0 au bout de 17 minutes. Les Parisiens ont connu un gros trou d'air en seconde période, lequel aurait pu avoir de fâcheuses conséquences. Symbole de ces difficultés, le troisième but lillois où André Gomes et Jonathan Bamba se sont habilement joués des défenseurs parisiens.

A chaud puis à froid, Mbappé prévient sa défense

Une longue ouverture, une course et une grosse frappe : les quatre défenseurs du PSG ont été pris à défaut très facilement. De quoi provoquer la colère de Kylian Mbappé sur le terrain dans un moment mythique capté par les caméras. Avec ses mains et sa langue, l'attaquant parisien s'est lamenté d'un but pris « à quatre joueurs contre un ». Une frustration légitime alors qu'il s'était attelé à mettre le PSG sur un fauteuil en première période.

🫢 La réaction de Kylian Mbappé après le 3e but Lillois...#PSGLOSC I #PrimeVideoLigue1 pic.twitter.com/Lig9oFWWRD — Prime Video Sport France (@PVSportFR) February 19, 2023

Après le coup de sifflet final, il est revenu sur la rencontre au micro d'Amazon Prime Vidéo. S'il a réitéré ses critiques, il a tenu à être plus modéré et plus positif soulignant la force de son attaque. « Le match, il était pas top. On fait beaucoup d’erreurs, on a beaucoup de sauts de concentration. Et, contre une équipe qui joue et qui a de la qualité, ça paie cash. Mais, on a montré que, même quand on est pas dans le meilleur des jours, même quand le contexte est pas forcément favorable, nous on est une équipe différente avec des joueurs différents et on est capable de s’en sortir tout le temps », a t-il lâché. Un double visage proposé par le PSG sans conséquence ce dimanche, reste à voir si cela suffira contre le Bayern Munich dans un peu plus de deux semaines.