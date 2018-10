PSG : 4 buts contre l'OL, « rien d’extraordinaire » pour Mbappé

Dans : PSG, OL, Ligue 1.

Auteur d’un retentissant quadruplé contre l’Olympique Lyonnais dimanche en clôture de la 9e journée de Ligue 1, Kylian Mbappé a épaté tout le monde, obtenant notamment la note de 9/10 dans L’Equipe et Le Parisien. Mais après la victoire face aux Gones, l’international français refusait de s’enflammer. Fidèle à lui-même, l’ancien buteur de l’AS Monaco préférait la jouer modeste en expliquant que ses récentes performances n’avaient « rien d’extraordinaire ». Allez dire ça aux joueurs de l’Olympique Lyonnais…

« Je pense que je peux faire mieux. Depuis mon retour de suspension, mes prestations sont bonnes mais n'ont pas grand-chose d'extraordinaire. Ce soir (dimanche soir, ndlr), c'était une prestation ultra-efficace même si je peux être encore plus efficace. Mais dans le contenu, je pense que la suspension m'a mis un coup. La sélection va me faire du bien. Le championnat n’est pas plié. Après, c’est sûr qu’on a pris une belle avance et qu’il va falloir venir nous chercher. C’est à nous de continuer, de nous fixer des défis et de ne se calquer que sur nous. Notre plus gros adversaire c’est nous-même. Si on fait les choses bien, on peut faire de belles choses cette année » a expliqué Kylian Mbappé, avant de dire un mot sur le Ballon d’Or. « Pourquoi pas, je ne m’interdis rien. Je veux continuer à progresser, à jouer, à être performant avec mon équipe. Si ça vient, ça vient » a-t-il confié. S’il continue comme ça, l’international français ne devrait pas être loin des favoris que sont Luka Modric et Cristiano Ronaldo.