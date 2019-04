PSG : 4 à 7 départs au mercato, des noms sont lâchés !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Paris, qui s’apprête à boucler la pire saison de l’ère QSI avec un seul titre en poche, devrait connaître plusieurs chamboulements cet été.

Au sein de son organigramme voire de son staff technique, mais également au sein de l’effectif. En effet, le mercato promet d’être agité et du côté de L’Equipe, on estime que quatre à sept joueurs sont susceptibles de faire leurs valises dans les prochaines semaines. C’est notamment le cas de Layvin Kurzawa, que Paris va prolonger afin de faire grimper sa valeur marchande, mais qui sera poussé vers la sortie lors du mercato. « Thomas Meunier, lui, est appelé à partir. Dans l’esprit des dirigeants, Julian Draxler ne sera pas non plus retenu » explique le média, qui scelle également le départ de Christopher Nkunku.

Areola, Kimpembe, Paredes : trois dossiers délicats

Il y a en revanche plus d’incertitudes dans trois dossiers complexes à gérer pour le club de la capitale. Le premier mène à Presnel Kimpembe. « Le défenseur central est décevant. Simple accroc conjoncturel post Mondial ? La question se pose en interne. L’hypothèse de son départ peut faire son chemin ». Même chose pour Leandro Paredes, recruté pour 47 ME et qui déçoit depuis son arrivé en janvier. En interne, on juge l’ancien joueur du Zénith Saint-Pétersbourg pas au niveau requis pour évoluer au Paris Saint-Germain. Enfin, « la réflexion au poste des gardiens est aussi en cours. Les partisans du recrutement d’un successeur à Alphonse Areola, jusque-là minoritaires, peuvent s’appuyer sur la sortie quelconque du gardien français contre Rennes ». Autant dire qu’à Paris, l’été sera chaud. Et personne n’est à l’abri, pas même les champions du monde.