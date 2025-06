PSG ‍: 4-0 contre les préretraités de Miami, c'est 11 ME dans la poche

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

L’aventure du Paris Saint-Germain à la Coupe du Monde des clubs se poursuit. Sans surprise, le club de la capitale française a effectivement largement dominé l’Inter Miami de Lionel Messi en huitième de finale ce dimanche après-midi (4-0). Un succès net et sans bavure que le PSG doit en grande partie à deux hommes en forme que sont Neves, auteur d’un doublé, et d’Hakimi, encore et toujours décisif.

💶 Pour sa qualification en 1/4 de la Coupe du monde des clubs, le PSG va toucher au moins 48,2M€ 💶



Prime de Participation : 27,2M€

2 succès en phase de groupe : 3,4M€

Qualification de 1/8 : 6,4M€

Qualification en 1/4 : 11,2M€#PSGMIA #FIFACWC #FIFAClubWorldCup #TeamPSG — Romain Collet Gaudin (@RomainCG75) June 29, 2025

Grâce à cette qualification pour les quarts de finale de cette nouvelle compétition de la FIFA face à des joueurs en pré-retraite du côté de Miami, le PSG continue en tout cas de remplir son compte en banque. Puisqu’avec son bon parcours dans cette CDM des clubs, Paris a déjà empoché 48,2 ME, dont 11,2 ME avec cette seule victoire contre l’Inter Miami. En attendant de connaître son prochain adversaire, qui sera soit le Bayern Munich ou Flamengo, le PSG ambitionne maintenant d’aller le plus loin possible pour remporter un nouveau trophée important et gagner par la même occasion un maximum d’argent.