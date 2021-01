PSG : 32 ME, la valeur de Neymar frise le ridicule !

Dans : PSG.

Entre blessures à répétition et situation contractuelle, la valeur marchande de Neymar s’est totalement effondrée au PSG.

Tous les six mois, l'Observatoire du Football CIES publie une estimation des valeurs marchandes des joueurs de football à travers l’Europe. Des estimations souvent très justes et qui ne sont généralement pas trop éloignées des montants de transfert… qui risquent cette fois d’effrayer le Paris Saint-Germain. Et pour cause, si Kylian Mbappé est toujours dans le top 5 des joueurs les mieux valorisés au monde, ce n’est clairement plus le cas de Neymar. L’ancienne star du FC Barcelone ne figure même pas dans le top 5 de la Ligue 1 puisque sa valeur marchande a ridiculement chuté à 32 ME.

Une somme incroyablement basse pour le joueur le plus cher de la planète, recruté pour 222 ME en provenance du FC Barcelone il y a trois ans et demi. Les blessures à répétition du Brésilien et sa situation contractuelle (fin de contrat en 2022) expliquent en partie cette incroyable baisse. De son côté, Kylian Mbappé est estimé à 149 ME, mais ne trône plus en tête du classement. L’international tricolore a été dépassé par Marcus Rashford, estimé à 165 ME par l’Observatoire du Football, mais également par Erling Haaland (152 ME), Trent Alexander-Arnold (151 ME) et Bruno Fernandes (151 ME). En ce qui concerne la Ligue 1, Marquinhos figure à la seconde place derrière Mbappé avec une estimation à 73 ME, mais devant Jérémy Doku (73 ME), Jonathan David (65 ME) et Houssem Aouar (49 ME). En fin de contrat dans six mois, Florian Thauvin, Angel Di Maria ou encore Memphis Depay ne figurent donc pas dans le top 5 des joueurs les mieux valorisés du championnat de France de Ligue 1.