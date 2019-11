PSG : 300 ME pour Neymar, le Qatar attend l'offre !

Dans : PSG.

Cet été, le Paris Saint-Germain va certainement subir de nombreux assauts au mercato, Neymar et Kylian Mbappé étant très convoités. Ce double dossier ne sera pas simple à gérer pour Nasser Al-Khelaïfi.

Evidemment, le Paris Saint-Germain privilégiera un départ de Neymar à celui de Kylian Mbappé. Reste à voir si des offres acceptables arriveront sur le bureau du club de la capitale pour l’international brésilien. Le FC Barcelone est toujours intéressé, comme Eric Abidal l’a annoncé dans la presse espagnole ce week-end. Mais visiblement, c’est en Angleterre que le Paris Saint-Germain pourrait trouver le futur acheteur de Neymar. Sans surprise, c’est Manchester United qui est cité par le média Don Balon.

A en croire le média, les Red Devils prépareraient une offre tout simplement monstrueuse d’environ 300 ME pour s’attacher les services de l’ancien ailier gauche de Barcelone. Une offre XXL que le Paris Saint-Germain ne refusera évidemment pas. Reste que ce deal ne semble pas vraiment d’actualité pour une raison simple : septième de Premier League, Manchester United n’est pas du tout en position de se qualifier pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. Un critère qui sera déterminant dans le choix de Neymar, lequel rêve plus que tout d’un come-back à Barcelone. Si cette information est pour l’heure une grosse rumeur, elle pourrait néanmoins prendre de l’ampleur dans les prochaines semaines si MU venait à se rapprocher du big four anglais…