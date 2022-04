PSG : 30 millions d'euros par an, Antonio Conte l'écoeure

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le PSG pense de plus en plus à Antonio Conte pour compenser le potentiel départ de Mauricio Pochettino à la fin de la saison.

Zinedine Zidane était la grande priorité du Paris Saint-Germain pour le poste d’entraîneur mais à moins d’un miracle, l’ancien homme fort du Real Madrid ne débarquera pas dans la capitale française cet été. Et pour cause, « Zizou » est davantage focalisé sur l’Equipe de France et sur la possible succession de Didier Deschamps après la Coupe du monde 2022 au Qatar. Logiquement, le PSG a activé d’autres pistes afin de compenser le probable départ de Mauricio Pochettino à la fin de la saison. Depuis plusieurs jours, c’est le nom d’un entraîneur à forte poigne qui circule avec insistance, celui d’Antonio Conte, actuellement cinquième de Premier League avec les Spurs de Tottenham. A en croire les informations divulguées mardi par RMC Sport, l’ancien sélectionneur de l’Italie a cependant de fortes prétentions salariales. Et pour cause, Antonio Conte réclamerait 30 millions d’euros par an pour signer au PSG, près du double de ce qu’il perçoit actuellement à Tottenham.

🚨Les conditions que réclame Antonio #Conte pour signer au PSG d’après @RMCsport :

👉🏼Salaire 30 M€ par an✅

👉🏼Venir avec Gianluca #Petrachi✅

👉🏼Main mise totale sur le mercato✅

👉🏼Venir avec un staff élargi✅

👉🏼Rigueur et discipline✅

👉🏼Nommer un directeur des réseaux sociaux✅ pic.twitter.com/W93PHiXURu — La Source Parisienne (@lasource75006) April 26, 2022

Au vu des émoluments colossaux réclamés par Antonio Conte, le consultant Jérôme Rothen a fait savoir sur RMC que le PSG serait bien inspiré de ranger ce dossier au fond d’un tiroir et de ne pas le ressortir tant que l’Italien n’a pas revu ses prétentions à la baisse. « Bien sûr que non il ne faut pas de Conte au PSG. Quand tu entends ses exigences, qu’il reste où il est. Ne viens surtout pas dans un club comme le Paris Saint-Germain qui a besoin de se redorer le blason et de se refaire une image beaucoup plus saine. Il faut des gens passionnés. Passionnés par le football, je ne dis pas que Conte ne l’est pas, mais il semble plus passionné par son chéquier que par le fait d’entraîner Tottenham, Paris ou une autre équipe. Ce serait déjà problématique » a regretté Jérôme Rothen dans son émission Rothen s’enflamme avant de poursuivre au sujet du futur coach du Paris Saint-Germain et de la piste menant à Antonio Conte.

Rothen veut d'abord un nouveau directeur sportif au PSG

« Financièrement c’est compliqué de refuser une offre comme celle que le PSG peut offrir. Cela a été le cas avec Pochettino, avec Tuchel, avec Emery. C’est la réalité. Déjà, il faut un entraîneur qui est choisi par un directeur sportif. Et pas l’inverse. Si tu laisses faire ces choses-là, tu n’as pas fini. Ce qu’il reste et ce qui transpire dans un club c’est : dans le vestiaire, quel discours tu as. Quelle religion règne dans le vestiaire, c’est-à-dire le football, la passion et la volonté de gagner ensemble tout en respectant les valeurs et les couleurs du club. Voilà dont a besoin le PSG aujourd’hui. Il faut un directeur sportif avec des idées bien précises et des idées qui vont avec les valeurs et l’institution du Paris Saint-Germain. C’est le plus important » a jugé Jérôme Rothen, pas fan des premiers éléments du dossier Antonio Conte au PSG et qui aimerait par conséquent que le club de la capitale regarde ailleurs. C’est surtout la méthodologie d’ensemble du Paris Saint-Germain que Jérôme Rothen aimerait revoir avec la nomination d’un nouveau directeur sportif, lequel aurait ensuite le luxe de choisir son futur entraîneur.