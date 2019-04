PSG : 30 ME pour Meunier, il n'est pas si nul que ça...

Dans : PSG, Mercato, Premier League.

Passé de titulaire à quasiment troisième arrière droit derrière Daniel Alves et Thilo Kehrer, Thomas Meunier a bien compris que le PSG ne comptait plus trop sur lui.

Même s’il répond présent à chaque fois qu’il est sollicité, le Belge est poussé vers la sortie et en a pris bonne note. Il devrait donc changer d’air cet été, et rejoindre un championnat qu’il affectionne avec la Premier League, et pourquoi pas dans son club favori qu’est Manchester United. Mais malgré ce statut de joueur secondaire et son contrat où il ne lui reste plus qu’une année à valoir, le Paris Saint-Germain le tient visiblement en haute estime en ce qui concerne sa valeur marchande.

Ainsi, le Daily Mail annonce ce vendredi que le champion de France ne manque pas de sollicitations chez les ténors anglais, puisqu’outre MU, Arsenal et Chelsea sont aussi venus aux renseignements. Ce qui explique pourquoi le PSG a prévenu le gratin de la Premier League qu’une vente n’était possible qu’à partir de 30 ME. Voilà qui représenterait en tout cas une très belle opération financière pour Paris, qui avait fait venir l’ancien du FC Bruges pour 6 ME pendant l’Euro 2016.