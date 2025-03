Ousmane Dembélé, le PSG sort un prix monstrueux ‍!

Dans : PSG.

Par Quentin Mallet

En pleine bourre avec le Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé voit logiquement sa valeur marchande décoller. La direction parisienne a donc pris les devants et a décidé de placer un prix de départ colossal pour une éventuelle vente.

Cette saison est décidément celle de la révélation pour Ousmane Dembélé avec le Paris Saint-Germain. Son indéniable talent n’a jamais fait l’ombre d’un doute, mais sa tendance à pêcher au moment de la finition lui faisait grandement défaut. Une carence corrigée depuis son repositionnement plus axial par Luis Enrique, lequel semble avoir trouvé la formule parfaite pour mettre en valeur chaque joueur constituant son système de jeu. Dembélé n’y échappe donc pas, lui qui a inscrit 26 buts et délivré 6 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison. Un total qui attire logiquement le regard des plus grands clubs européens. Paris n’a aucunement l’intention de le vendre, mais a tout de même tenu à lui fixer un prix de départ particulièrement élevé pour dissuader les intéressés.

Dembélé, c’est cher !

Il n’y a quasiment aucune chance qu’Ousmane Dembélé ne quitte le Paris Saint-Germain en fin de saison. Pour cause, un environnement parfaitement adapté à son talent et un entraineur qui le met dans les meilleures conditions pour performer. Malgré tout, Paris a fixé un prix pour son joueur encore sous contrat jusqu’en juin 2028. En effet, Fichajes indique que la direction sportive parisienne n’écoutera aucun club offrant inférieure à 90 millions d’euros.

Il ne fait aucun doute qu’avec les performances qu’il aligne match après match, Ousmane Dembélé est redevenu un des joueurs les plus courtisés de la planète. Acheté 50 millions d’euros à l’été 2023, l’ancien joueur du FC Barcelone rapportera quoi qu’il arrive une très grosse somme s’il devait partir cet été. Que les supporters parisiens se rassurent, on en est encore loin.