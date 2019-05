PSG : 3 matchs pour Mbappé, 8 pour Neymar, Paris peut trembler

Dans : PSG, Coupe de France, Coupe.

C’est une réalité bien connue dans le monde du football, il vaut mieux faire un mauvais geste ou se faire expulser dans un match sous l’égide de la LFP, qu’en Coupe de France.

La commission de discipline de la Fédération Française de Football est connue pour sa sévérité, ce qui n’a pas de quoi rassurer le PSG avant ce jeudi. C’est en effet ce jour qu’est prévue la réunion qui abordera les cas Neymar et Mbappé. Pour le Français, la donne est assez simple après son mauvais geste contre Damien Da Silva, et le champion du monde risque trois matchs de suspension pour cette « faute grossière » qui ternit un peu sa fin de saison.

Pour le Brésilien, la situation est plus complexe. Pour sa taloche sur un spectateur véhément, l’attaquant parisien sera fixé en fonction de l’interprétation des images par les membres. Si la « tentative de coups » est retenue, Neymar risque jusqu’à cinq matchs de suspension. Si le coup est avéré, cela passe dans la case « brutalité » et le barème évoque une sanction allant jusqu’à 8 matchs, et courant donc jusqu’à la saison prochaine. Le PSG pourra faire valoir ses arguments, mais la FFF a pour habitude d’appliquer strictement son barème, ce qui risque de toute façon de prolonger le calvaire de Thomas Tuchel en cette fin de saison, avec l’absence de ses deux stars offensives pour les prochaines rencontres.