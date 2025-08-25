PSG ‍: Trois clubs foncent sur Beraldo, la Juve concernée

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG aura encore du pain sur la planche en cette fin de marché des transferts estival. Les champions d'Europe pourraient notamment perdre Lucas Beraldo, qui ne manque pas de courtisans.

Le Paris Saint-Germain a été plutôt discret cet été sur le marché des transferts. Le club de la capitale veut miser sur la continuité, alors que Luis Enrique est satisfait de son effectif. L'Espagnol sait en revanche que des mouvements sont sans doute à prévoir dans les prochains jours au PSG. Notamment au niveau des départs. Lucas Beraldo fait partie des joueurs qui sont susceptibles de quitter le navire francilien. Le défenseur central brésilien, qui doit faire face à une énorme concurrence au Paris Saint-Germain, pourrait être lâché par les pensionnaires du Parc des Princes.

Beraldo, départ imminent du PSG ?

Selon les informations d'Ekrem Konur, le PSG fait actuellement face à des intérêts du Panathinaikos, de Galatasaray et de la Juventus pour Lucas Beraldo. La Vieille Dame aurait notamment abordé le sujet lors des tractations pour Randal Kolo Muani. Mais si Paris lâchait l'ancien de Sao Paulo, ce serait en ayant déjà trouvé son remplaçant. Le club de la capitale va donc devoir chercher la meilleure option pour anticiper un départ de Beraldo. Encore sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu'en juin 2028, Lucas Beraldo est estimé quelque 25 millions d'euros par la direction francilienne. Il ne sera pas facile de le déloger à ce prix, même si un prêt avec option d'achat pourrait également être une possibilité envisagée par le PSG. A noter que le natif de Piracicaba reste un élément apprécié par Luis Enrique, qui pourrait le faire jouer au poste de latéral gauche cette saison lorsque Nuno Mendes aura besoin de repos ou sera blessé. Tout reste ouvert pour un Beraldo ambitieux et qui a encore une belle marge de progression.