PSG : 265 ME pour Mbappé, le Qatar met l’Europe au défi

Du haut de ses 21 ans, Kylian Mbappé sera sans aucun doute le joueur le plus courtisé de la planète cet été durant le mercato.

Il faut dire que l’attaquant du Paris Saint-Germain affiche un niveau stratosphérique, et cela depuis plusieurs années maintenant. Des performances qui font désormais de lui le joueur le plus cher du monde, selon une récente étude de l’Observatoire du Football. Le prix du champion du monde tricolore est estimé à 265 ME, soit un prix nettement supérieur à ceux de Raheem Sterling (223 ME), de Mohamed Salah (175 ME), de Jadon Sancho (168 ME) ou encore de Sadio Mané (155 ME) qui complètent le top 5.

Si on se penche uniquement sur les joueurs de Ligue 1, il est intéressant de constater que seulement quatre clubs trustent les 10 premières places des joueurs les plus chers, à savoir le Paris Saint-Germain (Mbappé, Neymar, Paredes, Diallo), l’Olympique Lyonnais (Dembélé, Depay, Aouar), le Lille OSC (Ikoné, Osimhen) et l’AS Monaco (Ben Yedder). Pour rappel, le CIES effectue ses calculs sur la base de plusieurs indicateurs : l’activité du joueur en club, l’activité du joueur en équipe nationale, les résultats de son équipe, le poste occupé par le joueur et bien évidemment le combo ultime des recruteurs, à savoir l’âge et la durée du contrat. Avec tous ses paramètres, Kylian Mbappé est automatiquement leader, bien loin devant son compère parisien Neymar (100 ME).