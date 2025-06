PSG ‍: 25ME payés en Russie pour une star arménienne

Dans : PSG.

Le PSG sera l'un des clubs les plus actifs cet sur le marché des transferts. Le club de la capitale apprécie un joueur évoluant en Russie.

Le Paris Saint-Germain sera à l'affût cet été sur le marché des transferts de belles affaires à réaliser. Luis Enrique et Luis Campos ont déjà ciblé quelques profils intéressants et capables d'apporter une vraie plus-value à l'effectif du club de la capitale. Le PSG ne se ferme aucune porte et pourrait de nouveau trouver son bonheur en Russie. En effet, les champions d'Europe apprécient tout particulièrement Eduard Spertsyan, qui fait le bonheur de Krasnodar. Krasnodar qui vient de décrocher le titre en Russie.

Un Arménien bientôt au PSG ?

Après le sacre de son club, l'international arménien, très courtisé en Europe, en a profité devant la presse pour aborder son avenir et l'intérêt du PSG : « Concernant le PSG, mon agent était à Paris, il a discuté de moi, et c'est tout. Et, si je ne me trompe pas, ils ont interrogé Moti Safonov à mon sujet et à celui d'autres joueurs. Mais il n'y a eu ni offre ni appel. Je n'ai parlé à personne. Lens a fait l'offre la plus concrète cet été. Le reste, ce sont des questions qui concernent mon club. La Juventus était intéressée, il y a eu des discussions. Gérone a contacté Krasnodar avec une offre cet été. Leeds a également fait une offre, oui, cet hiver ».

En fin de contrat avec Krasnodar en juin 2026, Spertsyan est estimé à quelque 25 millions d'euros par son club. Sauf rebondissement, il devrait quitter la Russie dans les prochaines semaines au vu du nombre de clubs intéressés par ses services. Au PSG, le joueur de 25 ans pourrait rentrer dans la rotation en vue d'une saison chargée avec un nouveau sacre en Ligue des champions en ligne de mire.