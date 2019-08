PSG : 24h pour vendre Trapp ou c'est game-over !

Dans : PSG, Mercato, Bundesliga.

Depuis plusieurs jours, la presse allemande affirme qu'un accord est proche entre le Paris Saint-Germain et Francfort concernant le transfert de Kevin Trapp, qui la saison passée avait été prêté au club de Bundesliga. Mais rien ne semble se concrétiser, le PSG hésitant probablement à vendre celui qui est la suppléant d'Alphonse Areola, sachant qu'il faudra recruter à ce poste. Mais, comme l'annonce ce mardi CulturePSG.com, une décision devra impérativement intervenir d'ici mercredi soir. C'est en effet la deadline fixée par les dirigeants de Francfort à ceux du Paris SG pour finaliser le deal.

Et si la formation allemande a choisi ce calendrier, c'est qu'elle doit remettre mercredi soir à l'UEFA la liste de ses joueurs pour l'éventuel prochain tour d'Europa League, l'Eintracht ayant d'énormes chances de se qualifier puisque ce jeudi, dans le cadre du 3e tour qualificatif, la formation allemande jouera son match aller contre la modeste formation de Vaduz. C'est pour toutes ces raisons que les différentes parties auraient accéléré de manière significative, et qu'un accord aurait été trouvé à hauteur de 10 ME pour le transfert de Kevin Trapp selon Paris-United. Néanmoins dans ce dossier, la prudence reste de mise, un rebondissement de situation n'étant pas à exclure.