PSG : 215ME de perdus ? Paris et le Qatar s'en remettront

Encore en course dans quatre compétitions, le Paris Saint-Germain est à l'arrêt comme les autres clubs. Au final, l'ardoise pourrait être colossale pour le PSG.

En apprenant le 7 mars dernier le report du match à Strasbourg, alors que Thomas Tuchel et ses joueurs étaient déjà en Alsace, le Paris Saint-Germain a été le premier club de Ligue 1 à être impacté par la mise en sommeil de notre Championnat. Puis ce sont la Ligue des champions, la Coupe de France et la Coupe de la Ligue qui ont également mis le clignotant en raison de l’épidémie de coronavirus. Résultat, le PSG n’a plus aucune rentrée financière, au point même de passer au chômage partiel. Et selon L’Equipe, en cas de scénario catastrophe, à savoir l’annulation définitive de toutes les compétitions sportives cette saison, ce qui n’est pas totalement à repousser, alors le club de la capitale pourrait perdre au total 215ME.

Droits TV, billetterie, marketing…le manque à gagner sera colossal pour le Paris Saint-Germain. Mais malgré ce désastre financier, le PSG n’a rien à craindre pour son avenir. Car Qatar Investment Authority, qui est propriétaire du Paris Saint-Germain à travers QSI, dispose de plus de 300 milliards d’actifs sur la planète. De quoi voir sereinement l’avenir, même si forcément Nasser Al-Khelaifi sait bien que le club de la capitale ne pourra pas échapper à une cure d’austérité, sans toutefois connaître le risque d’une crise économique majeure.