PSG : 206ME de déficit, le Qatar champion de France !

Dans : PSG.

Suite aux révélations de Mediapart, RMC affirme que le club le plus déficitaire de Ligue 1 n'est autre que le Paris Saint-Germain. Mais on ne panique pas au Qatar.

Mediapart a mis un joyeux bazar au sein des 20 clubs de Ligue 1 en diffusant les résultats des études faites sur le bilan financiers des équipes engagées dans notre Championnat. Et la Ligue de Football Professionnel a porté plainte pour savoir qui était l’auteur de cette fuite vers les médias d’un document classé confidentiel. Même si la LFP essaie d’atténuer les effets dévastateurs de ces révélations en expliquant que ces montants ne tenaient pas compte du prêt garanti obtenu par la Ligue, les chiffres sont quand même terribles. Et si l’on savait que l’Olympique de Marseille, l’Olympique Lyonnais, les Girondins de Bordeaux et l’AS Saint-Etienne étaient parmi les plus mauvais élèves, surtout les trois premiers, c’est le Paris Saint-Germain qui est en tête, et de loin.

RMC affirme en effet que le bilan du PSG serait négatif de 206,3ME, soit l’équivalent de trois mois sans une seule rentrée d’argent. Mais du côté du Qatar, on ne craint rien, malgré ce chiffre qui donnerait des suées à l’ensemble des 19 autres clubs de Ligue 1. « Ce n'est cependant pas une surprise, ni une grande inquiétude, pour le club sous pavillon qatari (…) Avec un budget avoisinant les 800 millions d'euros, les reins du PSG sont solides en dépit des dépenses importantes. Il est finalement logique que le manque à gagner provoqué par l'interruption des compétitions, liée à la pandémie de Covid-19, ait abouti à un tel déficit », explique le média, qui rassure donc les supporters du Paris Saint-Germain. Car dans le foot comme ailleurs, c’est bien connu on ne prête qu’aux riches et de ce côté-là Nasser Al-Khelaifi n'a pas grand-chose à craindre.