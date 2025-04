PSG ‍: 20 millions tombés du ciel, ce n’était pas gagné

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG avait fait un contrat en or à Milan Skriniar pour le faire venir en 2023, avant de s'en mordre les doigts. Son rebond en Turquie offre de nouvelles perspectives alléchantes.

Le PSG est un tel expert dans les prêts de joueurs, qu’il s’est parfois retrouvé coincé par le règlement comme quand il a eu besoin de libérer de la place pour pouvoir céder Randal Kolo-Muani à la Juventus. Parmi les joueurs qui ont quitté Paris par la petite porte, se trouve Milan Skriniar. Courtisé ardemment à l’été 2022, il avait signé libre en 2023 avec un salaire dantesque. Mais son profil ne collait plus du tout à ce que demandait Luis Enrique, des défenseurs habiles et vifs, capables de jouer haut. Le Slovaque a finalement pris la direction de Fenerbahçe dans un prêt payant sans option d’achat, mais avec l’intégralité de son salaire pris en charge par le club d’Istanbul. Ce dernier est désormais prêt à aller plus loin, puisque Fanatik souligne que Skriniar est désormais l’un des chouchous des supporters avec son abnégation et son âpreté dans les duels.

Fenerbahçe craint de le voir partir

Résultat, la formation de José Mourinho envisage de mettre 15 millions d’euros sur la table pour récupérer le défenseur central, qui se plait en Turquie. Le PSG était même prêt à dire oui il y a quelques semaines de cela. Mais désormais, le club de la capitale français préfère patienter en voyant le succès que possède Skriniar au mercato. En effet, Naples et la Lazio font le forcing pour le faire venir, et cela pourra faire monter les enchères à près de 20 millions d’euros. De quoi largement faire passer la pilule de son passage décevant à Paris. En plus de cela, la presse turque évoque des intérêts de Premier League, un championnat que l’ancien de l’Inter Milan souhaite découvrir. Seule certitude, il sera difficile pour Fenerbahçe de conserver Skriniar, qui voit sa cote monter en flèche en vue de cet été. Ce n’est pas le PSG qui s’en plaindra.