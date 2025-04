PSG ‍: 20 millions dans la poche, QSI se frotte les mains

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG aura pas mal de travail l'été prochain sur le marché des transferts. Le club de la capitale espère notamment vendre certains joueurs indésirables.

Le Paris Saint-Germain attaque depuis quelques jours le moment le plus attendu de sa saison. Les hommes de Luis Enrique peuvent encore tout rafler, dont la Ligue des champions. Pour cela, le club de la capitale devra s'appuyer sur sa force collective. L'entraineur espagnol du PSG a d'ailleurs fait des choix forts afin d'avoir l'effectif le plus prêt possible pour les grandes échéances de la fin de saison. L'hiver dernier, quelques joueurs ont été sacrifiés, comme Randal Kolo Muani, Marco Asensio ou encore Milan Skriniar. Les trois joueurs ne font plus partie du projet mais heureusement pour toutes les parties, ils ne manqueront pas de prétendants l'été prochain lors du marché des transferts.

Skriniar, le PSG aura l'embarras du choix

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 🇸🇰Milan Škriniar (@milanskriniar)

Selon les informations de Caught Offside, Milan Skriniar pourrait lui prendre la direction de l'Angleterre... Le média indique en effet que Tottenham est très chaud à l'idée de le recruter pour renforcer sa défense centrale. Le Slovaque réussit pleinement son prêt à Fenerbahce, qui aura bien du mal à le garder malgré la volonté de José Mourinho d'y parvenir. Le Paris Saint-Germain étudiera attentivement les offres, alors que les champions de France espèrent récupérer plus de 20 millions d'euros pour vendre Milan Skriniar.

Outre Fenerbahce et Tottenham, Everton, Wolverhampton, Crystal Palace et Bournemouth sont également de la partie dans le dossier Skriniar. Si son aventure au Paris Saint-Germain aura tourné au fiasco sous les ordres de Luis Enrique, le Slovaque a su rebondir rapidement en Turquie. Il aura l'embarras du choix l'été prochain pour poursuivre sa carrière au plus haut niveau.