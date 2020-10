PSG : 20 ME pour concurrencer Icardi, Paris fonce sur Milik

Dans : PSG.

Leonardo, toujours aussi passionné par la Série A qu’il a arpenté en tant que joueur, entraineur et dirigeant, cherche encore son bonheur de l’autre côté des Alpes.

Lors de son premier passage comme directeur sportif au PSG, il avait pillé le championnat italien, récupérant notamment Zlatan Ibrahimovic, Marco Verratti, Thiago Silva, Marquinhos, Ezequiel Lavezzi ou encore Salvatore Sirigu. Les faveurs de Leonardo n’ont pas changé quasiment 10 ans après, et la Série A reste son terrain de chasse. La preuve avec cette révélation du Corriere dello Sport, qui fait état de la dernière piste travaillée par le Brésilien pour son attaque. Inquiet de voir le seul Mauro Icardi, encore un joueur venu d’Italie sous le joug de Leonardo, faire toute la saison en pointe, le PSG cherche à faire venir Arkadiusz Milik.

L’international polonais ne sera pas conservé par Naples en cas de belle offre, et il souhaite partir si un grand d’Europe le sollicite. Ce serait donc le cas pour cet attaquant annoncé pendant l’été du côté de la Juventus et de la Roma, mais qui n’a toujours pas trouvé de point de chute. Le Napoli refuse toute idée d’un prêt, et demande 20 ME pour un transfert sec pour le Polonais, actuellement barré par Victor Osimhen. A 26 ans, Arkadiusz Milik représente en tout cas un pari mesuré pour le PSG, avec un prix abordable et un joueur motivé à l’idée de relancer sa carrière et capable de bousculer un Mauro Icardi moins tranchant depuis qu’il est sans concurrence au sein du Paris SG.