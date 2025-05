PSG ‍: 20.000 supporters sur une liste d'attente, le Qatar va frapper

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Désormais très loin de sa version bling-bling, le Paris Saint-Germain suscite un engouement énorme. Tandis que les tickets pour la finale de la Ligue des champions s'arrachent, il devient impossible de s'abonner au PSG et QSI veut que cela cesse.

La présence du PSG en finale de la C1 le 31 mai prochain à Munich a déclenché une demande colossale de la part des fans parisiens, qui depuis vendredi peuvent acheter les 18.000 billets réservés à Paris par l'UEFA. C'est une évidence, il y aura énormément de malheureux, l'Allianz Arena ne pouvant accueillir les dizaines de milliers de supporters parisiens prêts à aller soutenir leur équipe. Et cela souligne encore plus l'incroyable engouement engendré par l'équipe de Luis Enrique. Car cette saison, ce sont près de 20.000 personnes qui sont sur une liste d'attente pour pouvoir s'abonner au Parc des Princes. Même si les dirigeants parisiens ont décidé de pousser le curseur jusqu'à 36.750 abonnés, il devient trop compliqué pour le grand public d'aller voir un match et Félix Rouah, journaliste qui intervient dans l'After Foot estime que le Qatar doit rapidement prendre des décisions.

Le grand public privé du PSG à Paris ?

Pour Félix Rouah, il est impossible de continuer à subir cela. « Il y a 12 millions d’habitants en Ile-de-France et 350.000 licenciés en football. Le Parc des Princes compte 48.000 places et la saison prochaine, il y aura 36.750 abonnés, car le PSG a accepté d’augmenter de 750 le nombre d’abonnés. Il faut savoir qu’il y a plus de 20.000 personnes qui sont sur une liste d’attente pour pouvoir s’abonner, alors que le Parc des Princes est l’un des plus chers d’Europe. Le prix moyen pour un billet, c'est 140 euros et je ne parle pas de PSG-Liverpool. Désormais, il faut faire un choix entre partir une semaine en vacances ou aller voir un match à trois personnes (...) Alors oui, le PSG peut cultiver cet aspect luxueux, mais attention à ne pas se couper de ses racines. Quel gamin de banlieue peut se dire qu’il va aller avec ses deux potes voir un match du PSG ? Ce sera un traumatisme de quitter le Parc des Princes, mais il faut se rendre à l’évidence, et même si Paris n’a pas totalement besoin de sa billetterie, là, il y a embouteillage et QSI doit faire des choix. Évidemment, tout le monde veut que ce soit le Parc des Princes rénové, mais si les gamins et les clubs peuvent aller régulièrement voir des matchs à Massy ou ailleurs, alors le problème sera réglé », fait remarquer le journaliste.

Pour l'instant, la mairie de Paris refuse toujours de vendre le Parc des Princes à Qatar Sports Investments, ce qui oblige Nasser Al-Khelaifi à travailler sur la construction d'un stade annoncé à un milliard d'euros. Une nouvelle enceinte dont la capacité, on parle de 90.000 places, pourrait régler définitivement le problème de la demande de tickets.