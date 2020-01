PSG : 1ME par mois jusqu'en 2025, l'offre dingue pour Eriksen !

Dans : PSG.

Libre en fin de saison, Christian Eriksen suscite l'intérêt de nombreux clubs dont le Paris Saint-Germain qui pourrait mettre un budget total de 60ME sur la table.

Tottenham et José Mourinho ont beau faire le forcing pour obtenir un accord avec Christian Eriksen afin que ce dernier prolonge son contrat avec les Spurs, l’international danois a refusé jusqu’à aujourd’hui toutes les offres de son club. Le milieu offensif de 27 ans sera donc libre à la fin de l’actuelle saison et forcément cela aiguise les appétits de plusieurs gros clubs européens puisque l’on a parlé de l’intérêt vif du Real Madrid, mais également de l’Inter, qui semblait tenir la pole, et bien évidemment du Paris Saint-Germain. Et pour s'offrir Eriksen, le PSG est clairement prêt à sortir l'artillerie lourde.

L'Inter dépassé par le PSG, 1ME ça pique

Ce mercredi soir, Nicolo Schira, spécialiste italien du mercato, indique que même si l’Inter veut vraiment recruter Christian Eriksen, ce dernier a reçu une proposition du genre qui ne se refuse pas de la part de Leonardo et Nasser Al-Khelaifi. En effet, le journaliste annonce que le PSG a fait savoir aux agents du joueur de Tottenham qu’il était prêt à offrir un salaire de 1ME par mois à Christian Eriksen, et cela pour une durée de cinq ans, soit une enveloppe totale de 60ME. De quoi évidemment faire réfléchir le milieu danois, bien conscient que ce genre de salaire ne pourra pas lui être assuré à l’Inter, même si son statut de joueur libre est forcément un énorme atout au mercato.