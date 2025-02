PSG ‍: 170 millions de gâchés, un pays vient sauver le Qatar

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Un an et demi après avoir lâché près de 170 millions d’euros bonus compris pour faire venir Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani, le PSG compte réparer ses erreurs en se séparant des deux attaquants.

A l’été 2023, le Paris Saint-Germain a cassé sa tirelire pour rebâtir sa ligne d’attaque. Bradley Barcola et Ousmane Dembélé ont rejoint le club de la capitale, au même titre que Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos. Les deux avant-centres ont signé pour un total de 170 millions d’euros bonus compris (90 pour le Français, 80 pour le Portugais). Le champion de France a accepté de lâcher des sommes importantes pour les deux attaquants, mais Luis Enrique n’est convaincu par aucun des deux.

Kolo Muani vendu 45 millions d'euros, le PSG a une offre ! https://t.co/4ALTDXc1pD — Foot01.com (@Foot01_com) February 4, 2025

Kolo Muani a fait cet hiver ses valises pour la Juventus, où il a été prêté tandis que Ramos n’est pas plus qu’un supersub dans l’esprit de son entraîneur. L’été prochain pourrait sonner la fin de l’aventure au PSG pour les deux joueurs puisque selon Live Foot, l’idée est clairement d’exfiltrer Gonçalo Ramos à la fin de la saison. Le Portugais n’a pas convaincu Luis Enrique et pour le club Bleu et Rouge, il est temps de s’en séparer avant que sa valeur marchande ne s’effondre. Le média précise que son agent Jorge Mendes est déjà au travail pour trouver un point de chute à Gonçalo Ramos, dont l’avenir pourrait s’écrire en Italie.

Ramos et Kolo Muani vendus en Italie ?

Cela tombe bien, c’est justement en Série A que Randal Kolo Muani pourrait lui aussi s’installer à long terme. Car la Juventus Turin, qui l’a fait venir en prêt cet hiver, souhaite déjà le recruter définitivement et pourrait offrir 45 millions d’euros au Paris Saint-Germain. La question est maintenant de savoir quels seront les prix fixés par l’état-major du champion de France en titre pour ses deux attaquants. Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi savent pertinemment qu’ils ne rentreront pas dans leurs frais et qu’ils ne reverront jamais les 170 millions d’euros investis il y a un an et demi. L’enjeu est à présent de sauver les meubles avant qu’il ne soit trop tard avec deux joueurs incompatibles avec les idées de jeu de Luis Enrique.