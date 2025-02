Kolo Muani vendu 45 millions d'euros, le PSG a une offre ‍!

Dans : PSG.

Prêté à la Juventus Turin par le PSG au mercato d’hiver, Randal Kolo Muani fait pour l’instant un tabac en Italie avec 3 buts en 2 matchs.

Indésirable au Paris Saint-Germain, où il n’a jamais vraiment été un premier choix aux yeux de Luis Enrique, Randal Kolo Muani revit à la Juventus Turin. En l’espace de seulement deux matchs contre Empoli et Naples, l’international français a été titularisé deux fois… et a marqué trois buts. Son prêt de six mois ne comporte pas d’option d’achat, chose que la Juventus Turin veut corriger au plus vite afin de ne pas perdre l’ancien Nantais à la fin de la saison au vu de ses débuts sensationnels. C’est ainsi que dans son édition du jour, la Gazzetta dello Sport nous apprend que la Vieille Dame souhaite déjà s’asseoir à la table des négociations avec le PSG pour rediscuter des termes du prêt de son attaquant de 25 ans.

Randal Kolo Muani has three goals in his first two Juve games.



What a start 💨 pic.twitter.com/iZmKQuajkP — B/R Football (@brfootball) February 2, 2025

Le journal aux pages roses révèle que les dirigeants de la Juve sont convaincus par les premiers pas de Randal Kolo Muani, à tel point que leur objectif est d’ores et déjà de recruter définitivement l’ancienne gâchette de Stuttgart. Pour cela, leur plan est de convaincre le PSG de leur prêter « Kolo » une saison de plus, soit jusqu’en juin 2026 mais cette fois avec une option d’achat aux alentours de 45 millions d’euros. On ignore si dans le plan du club turinois, cette option d’achat serait automatique ou pas mais avec cette offre, la Juventus Turin montre clairement au Paris Saint-Germain son intention de blinder Randal Kolo Muani et de s’assurer de sa présence dans l’effectif à l’avenir.

La balle est dans le camp du PSG

La question est maintenant de voir si cette proposition conviendra au club de la capitale, sans doute pas fermé à un départ définitif de son joueur mais qui préfèrerait certainement un transfert en juin prochain et non dans un an et demi comme demandé par les Bianconeri pour des raisons de financement décalé. Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi ont en tout cas la main dans ce dossier et les deux hommes sont en position de force, avec face à eux une Juventus déjà à genoux devant Randal Kolo Muani, lequel a convaincu tout le monde en l’espace de deux matchs en Série A.