PSG : Kurzawa et sa Ferrari font demi-tour au Camp des Loges

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Placardisé par Mauricio Pochettino, Layvin Kurzawa a eu du mal ce samedi, puisque le défenseur s'est présenté au volant de sa rutilante Ferrari devant le Camp des Loges avec un retard conséquent qui s'explique toutefois.

Les habitués du Camp des Loges connaissent la Ferrari F8 Tributo noire de Layvin Kurzawa, une superbe voiture que s'est offert l'an dernier le défenseur dont le contrat au PSG a été prolongé, à la surprise générale en 2020, avec un salaire doublé, soit 500.000 euros par mois. Depuis ce choix fait par Leonardo, l’ancien Monégasque traîne sa misère et a clairement été rejeté par Mauricio Pochettino. Cette saison, et à deux ans de la fin de son contrat avec Paris, le joueur de 29 ans a disputé…neuf minutes toutes compétitions confondues, c’était l’été dernier lors du Trophée des champions perdu par Paris contre Lille. Plus souvent mis à l’écart du groupe que sur le banc des remplaçants, Layvin Kurzawa est probablement très peu impliqué dans la vie du club de la capitale, mais tout de même pas au point de rater les entraînements. Pourtant, à la veille du match PSG-OM, le défenseur s’est fait remarquer en arrivant devant les portes du Camp des Loges, mais n'a pas pu entrer. Attendant dans sa Ferrari qu’on lui ouvre tout de même les portes afin qu’il puisse rejoindre le centre d'entrainement où il était attendu pour des soins, Layvin Kurzawa a vite compris qu’il attendait en vain. Résultat, une marche arrière, une accélération vrombissante, et la Ferrari a disparu au loin, même si finalement le joueur est entré par un autre accès et a eu accès aux soins, puisqu'il est actuellement blessé.