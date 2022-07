PSG : 15.000 supporters à l'entraînement, Messi, Neymar et Mbappé font recette

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Depuis l'arrivée du PSG au Japon, il y a une vraie folie autour des stars parisiennes. Ce lundi midi (heure française), plus de 15.000 supporters japonais de Paris étaient présents pour suivre l'entraînement.

Preuve de l’engouement engendré au Japon par la venue du PSG, et de ses stars, plus de 15.000 spectateurs ont assisté ce lundi au Chichibu Memorial Rugby Ground de Tokyo à la première séance d’entraînement ouvert au public depuis que le Paris Saint-Germain est arrivé dans la capitale nippone. Un peu plus de 24 heures après que l'avion des champions de France s'est posé à Tokyo, chaque sortie de Kylian Mbappé, Neymar, Lionel Messi et des autres footballeurs parisiens suscite un enthousiasme délirant. A ceux qui en doutaient, ce séjour prouve que le PSG est devenu une marque mondiale à l'image du Barça, du Real Madrid ou de Manchester United.