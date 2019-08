PSG : 130 ME + 3 joueurs, le Barça repart en free-style pour Neymar

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Incapable de mettre les 220 ME en cash demandés par le PSG pour faire venir Neymar, le FC Barcelone est tout aussi incapable de proposer le ou les joueurs en échange du Brésilien pour faire saliver le champion de France.

Résultat, avec le refus d’Ousmane Dembélé de venir rejoindre le club de la capitale française, les négociations sont toujours coincées. Cela n’empêche pas le club catalan de se démener avec des propositions de plus en plus alambiquées. Selon L’Equipe, la dernière offre en date table sur une somme de 130 ME, sans savoir si elle sera payée en un coup, et trois joueurs dans la transaction.

Certes, le PSG aura besoin de plusieurs joueurs s’il doit concéder le départ de Neymar, mais il ne prendra pas n’importe qui. L’identité des trois éléments n’a pas filtré, mais il ne peut pas y avoir Dembélé pour le moment puisque le Français refuse fermement. Ivan Rakitic, Jean-Claire Todibo et peut-être Nelson Semedo pourraient ainsi se retrouver dans l’équation, même si, des trois éléments, seul le Croate envisage de discuter avec le PSG. Et Nasser Al-Khelaïfi de rappeler à ses homologues que ce n’est pas son rôle de forcer la main à des joueurs pour rejoindre le Paris SG, rendant cette opération quasiment impossible à finaliser, avec les négociations à mener personnellement avec chaque joueur, d’ici à lundi soir.