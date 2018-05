PSG : 120ME payés au Barça, le PSG a un plan d'attaque

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

Ce mercredi, le Mundo Deportivo l'affirme, Thomas Tuchel, qui avait fait venir Ousmane Dembélé au Borussia Dortmund, semble tenté de retrouver l'international tricolore au Paris Saint-Germain lors du prochain mercato. Et pour le quotidien catalan, l'affaire n'est pas du tout impossible, les dirigeants du FC Barcelone étant prêts à vendre Ousmane Dembélé pour peu qu'une offre de 120ME arrive sur leur bureau durant le prochain mercato. Et si le Barça est disposé à se séparer de l'ancien rennais, acheté 105ME l'été dernier, c'est qu'avec la probable venue d'Antoine Griezmann, et la signature de Philippe Coutinho au mercato d'hiver, les responsables du Barça estiment qu'Ousmane Dembélé n'est plus aussi indispensable que cela au sein de leur effectif.

Et si l'intention première du FC Barcelone est tout de même de conserver l'attaquant français de 21 ans, la porte n'est donc pas totalement fermée à un départ d'ici la fermeture du marché des transferts. Reste à savoir si Thomas Tuchel a déjà placé Ousmane Dembélé sur sa liste des achats à faire cet été ou si tout cela n'est qu'une rumeur de plus mise sur le compte du PSG. Car pour l'instant, du moins sur le plan offensif, le Paris SG semble bien armé. Tout cela sans oublier la décision désormais imminente du fair-play financier...