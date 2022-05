PSG : Pour faire oublier Mbappé, c'est 120 millions d'euros

Dans : PSG.

Par Alexandre Chochois

Plus que jamais dans le viseur du Real Madrid, Kylian Mbappé laisserait assurément un vide abyssal s'il venait à quitter le Paris Saint-Germain lors du prochain mercato estival. Pour lui succéder, le club de la capitale est prêt à mettre le paquet sur Darwin Nunez, le crack de Benfica.

Recruté en 2017 par le PSG, Kylian Mbappé pourrait vivre ses derniers jours au sein du club fraîchement sacré champion de France de Ligue 1. Libre le 30 juin prochain, l'ancien prodige de l'AS Monaco, champion du monde avec l'équipe de France en 2018 en Russie, est toujours suivi de près par un géant d'Espagne, le Real Madrid. En interne, on fait tout pour retenir Mbappé à Paris. Mais si les Merengue venaient à avoir le dernier mot, le club du président Nasser al-Khelaïfi serait dans l'obligation de frapper fort lors de la prochaine fenêtre de transferts. Darwin Nunez fait partie des pistes chaudes.

Des cadors anglais et espagnols aussi sur Nunez

PSG prepara 120 milhões de euros para levar Darwin https://t.co/Ab6d8YdZI5 — O Jogo (@ojogo) May 12, 2022

Selon une information relayée par le média portugais O Jogo, le Paris Saint-Germain est prêt à offrir 120 millions d'euros au Benfica Lisbonne pour récupérer Darwin Nunez à la fin de la saison. L'attaquant international uruguayen de 22 ans, sous contrat jusqu'en 2025, dispose d'une clause libératoire à 150 millions. Mais Benfica sait que le départ du joueur aux 26 buts en 28 matches de Championnat cette saison est fort probable.

Nos confrères révèlent néanmoins que la concurrence s'annonce féroce pour le PSG. Ainsi, Manchester United, Chelsea et l'Atlético de Madrid sont eux aussi sur les rangs. Les Red Devils auraient fait de l'arrivée d'un nouveau numéro 9 leur priorité. Les Blues, eux, n'ont pas retrouvé le Romelu Lukaku de l'Inter Milan. Quant aux Colchoneros, ils avaient déjà donné plus de 127 millions d'euros au club lisboète pour acheter Joao Félix en 2019. Une relation privilégiée qui permettra à l'autre club madrilène de passer devant tout le monde ? Pas si sûr. Le PSG, lui, a clairement des arguments et une volonté féroce de faire oublier Mbappé en cas de départ de ce dernier.