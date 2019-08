PSG : 110ME pour remplacer Neymar, l'idée à hurler de rire !

Dans : PSG, Mercato, Premier League.

De l'autre côté de la Manche, on regarde attentivement le dossier Neymar, convaincu que si le Paris Saint-Germain cède la star brésilienne les dirigeants du club de la capitale viendront recruter en Premier League. Et ce dimanche, le Sunday Mirror croit savoir où Leonardo et Nasser Al-Khelaifi sont prêts à dépenser près de 110ME. En effet, le tabloïd anglais affirme très sérieusement qu'une délégation parisienne est venue à Londres cette semaine afin d'envisager la signature de...Wilfried Zaha, l'attaquant de Crystal Palace. Selon la source citée par le média anglais, les dirigeants du PSG savent que Neymar ne peut pas être remplacé aussi facilement que cela, mais ils pensent que l'attaquant international ivoirien de 26 ans a les qualités pour emballer le public du Parc des Princes.

Lié avec Crystal Palace, avec qui il a encore quatre ans de contrat, Wilfried Zaha est effectivement un bon attaquant, mais on voit mal le Paris SG signer un chèque de 110ME pour un joueur dont la valeur est estimé à moins de la moitié (45ME) et dont la carrière est ternie par un énorme échec à Manchester United. Mais le Sunday Mirror en est persuadé, si le PSG cède Neymar, alors une offre sera faite pour Zaha, ce qui n'empêchera pas Paris de faire signer en plus Paulo Dybala. Fromage et dessert.