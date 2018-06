PSG : 10ME pour ce bug, le PSG risque de pleurer

Dans : PSG, Mercato.

Arrivé dans les bagages d’Unai Emery, Grzegorz Krychowiak est le dernier milieu de terrain à s’être cassé les dents sur le jeu de possession du PSG.

Plus connu pour son goût pour les matchs échevelés et le jeu box-to-box, le Polonais a fait une « Stambouli » et n’a quasiment pas joué avant d’être prêté en Angleterre. Un an plus tard, il prépare la Coupe du monde, mais n’oublie pas de penser à son avenir. Et pour ce milieu de terrain de 28 ans avec encore trois ans de contrat, Paris ne demandera qu’une somme légèrement supérieure à 10 ME pour le laisser filer. De quoi remettre le FC Séville sur les rails de ce transfert ? Pas forcément puisque le joueur a annoncé sa volonté de s’imposer dans la capitale la saison prochaine, et son agent a livré le même discours, repoussant l’idée de retourner en Andalousie sans une mise au point claire du nouveau coach du PSG.

« Il retournera au PSG pour effectuer la présaison et travailler avec Thomas Tuchel. Séville, on n’en sait rien tant qu’il n’aura pas parlé avec le coach », a fait savoir le représente de Krychowiak au média espagnol Estadio Deportivo. Tout dépendra désormais de l’avis de Thomas Tuchel, qui ne compte à priori pas sur l’ancien de Reims, même si les départs de Thiago Motta, et les doutes sur Rabiot ainsi que Lassana Diarra pourrait faire réfléchir le coach allemand.