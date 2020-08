PSG : 10 ME évaporés, Pierre Ménès conseille une vente d'urgence

Dans : PSG.

Dans cette phase finale inédite de la Ligue des Champions, il y a quelques surprises au sein du PSG.

Le milieu de terrain a notamment été complètement chamboulé pour plusieurs raisons. La mise en retrait d’Icardi, qui a obligé à trouver trois joueurs plus travailleurs, la blessure de Marco Verratti, et la méforme d’Idrissa Gueye. Arrivé l’été dernier pour 32 ME tout de même, le Sénégalais avait impressionné en première partie de saisons, avec notamment un incroyable récital contre le Real Madrid en septembre. Ensuite, l’ancien de Lille et d’Everton avait eu beaucoup de mal à confirmer et à retrouver le rythme, perdant sa place de titulaire. Même s’il possède encore trois ans de contrat, le Lion de la Teranga est déjà invité à partir par Pierre Ménès, très dur à son encontre.

« Je pense que le PSG peut en tirer une bonne somme dans les 15 ou 20 millions d’euros. C’est bien pour lui qu’il parte et que le PSG recrute un milieu de terrain plus à l’aise avec la balle, plus fort techniquement. Il a une bonne cote en Angleterre, il ne devrait avoir aucune difficulté à retrouver la Premier League », a balancé le consultant de Canal+ dans un entretien au média sénégalais Senego. Voilà qui représenterait en tout cas une très mauvaise affaire pour un joueur voulu par Thomas Tuchel, et que le PSG a payé 32 ME il y a seulement un an. Mais à 30 ans, Gueye a clairement perdu de sa valeur, surtout que des joueurs comme Leandro Paredes, également longtemps sur le départ, lui sont passés devant dans la hiérarchie.