PSG : 10 ME avec ce Titi, Paris assume l'exode

Si le Paris Saint-Germain arrive tant bien que mal à conserver ses stars au fil des saisons, ce n’est pas la même musique avec les jeunes de son centre de formation…

Depuis quelques années, la formation du club de la capitale s’est clairement améliorée. Malgré tout, et même si des jeunes comme Dagba, Kouassi ou Aouchiche grattent un peu de temps de jeu cette saison, les titis parisiens n’ont pas encore un rôle central au niveau sportif. Par contre, d’un point de vue financier, les jeunes franciliens sont devenus la principale ressource du PSG sur le marché des transferts. Grâce à la vente de certains titis, Paris avait par exemple récupéré plus de 60 millions d’euros l’été dernier. Un phénomène qui pourrait bien se répéter en 2020. Si certains jeunes sont déjà sur le départ, Éric-Junior Dina Ebimbe pourrait bien suivre le mouvement.

Le PSG est ouvert à un transfert pour Ebimbe

Prêté au Havre, où il réalise une saison pleine en Ligue 2 (18 matchs, deux buts et une passe décisive), le milieu de 19 ans est actuellement courtisé par un très grand club anglais, selon RMC. « Manchester United est sur les rangs et a entamé les discussions pour l’enrôler à la fin de la saison. Le PSG maintient sa politique en ce qui concerne ses titis parisiens : aucun ne sera retenu s’il ne veut pas rester, mais le club se doit de trouver un bon compromis financier », explique la radio nationale. Sous contrat jusqu’en 2023, le natif de Stains dispose d’une belle marge de progression, et son transfert pourrait donc se conclure autour de 10 millions d’euros.