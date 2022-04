PSG : 10 départs au mercato, tout change à Paris

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Remonté après le nouvel échec en Ligue des Champions cette saison, le Paris Saint-Germain prépare de nombreux changements pour lancer un nouveau cycle. L’effectif ne sera pas épargné puisque la direction espère finaliser une dizaine de départs pendant le prochain mercato.

Plus que jamais proche de la sortie, l'entraîneur Mauricio Pochettino ne sera pas le seul à quitter le Paris Saint-Germain cet été. Le club de la capitale espère débuter un nouveau cycle la saison prochaine, quitte à se débarrasser de nombreux éléments à divers étages. Au sein de la direction par exemple, Leonardo n’est pas certain de conserver son poste. Mais en attendant d’en savoir plus, le directeur sportif a prévu des changements dans l’effectif.

Leonardo, Pochettino, les joueurs et la direction... Les quatre grands chantiers du PSG pour la saison prochaine



Maintenant que le PSG a validé son titre de champion, les grandes manoeuvres vont pouvoir commencer. À tous les niveaux https://t.co/RyESBHNKUm pic.twitter.com/hw5tilJEj5 — L'ÉQUIPE (@lequipe) April 24, 2022

« On doit parler avec tout le monde, pas seulement avec l'entraîneur mais aussi avec les joueurs. Pour clarifier des situations et pour décider de la stratégie de la nouvelle saison », confiait le Brésilien ce week-end, avec l’intention de passer un coup de balai. En effet, le journal L’Equipe parle d’une dizaine de départs souhaités. On sait par exemple que l’ailier Angel Di Maria ne sera pas conservé à la fin de son contrat en juin. Et que la cohabitation difficile avec Gianluigi Donnarumma entraînera le probable transfert de Keylor Navas.

Le Mondial va aider le PSG

Viendront ensuite des cas plus épineux pour le Paris Saint-Germain, qui rencontre des difficultés pour se séparer de ses indésirables. Il faudra pourtant trouver une solution pour Layvin Kurzawa, Ander Herrera ou encore Mauro Icardi qui, selon France Bleu Paris, aurait déjà reçu la consigne de se trouver un nouveau club. La situation sera peut-être plus simple pour le Sénégalais Abdou Diallo ainsi que les Allemands Thilo Kehrer et Julian Draxler, qui doivent jouer pour disputer le Mondial 2022. Enfin, Rafinha ne sera toujours pas retenu suite à son prêt sans option d’achat à la Real Sociedad. Tandis que Sergio Ramos pourrait faire partie des nombreux cas débattus en interne. Voilà qui annonce un mercato agité.