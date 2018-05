PSG : 1 milliard pour Mbappé, le prix fou refusé par le PSG !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Arrivé l'été dernier au Paris Saint-Germain pour 180ME, Kylian Mbappé est devenu à 18 ans le deuxième footballeur le plus cher de la planète derrière son coéquipier Neymar. Et le PSG n'était pas le seul club à accepter de s'aligner sur ce prix, Vadim Vasilyev avouant dans un documentaire sur Mbappé que le Real Madrid avait également dit oui, et que le FC Barcelone n'était pas loin non plus. Mais un an plus tard, la valeur de l'attaquant international français n'a pas baissé, bien au contraire.

Interrogé sur le prix que pourrait exiger le Paris Saint-Germain en 2018 pour vendre Kylian Mbappé, Nasser Al-Khelaifi a d'abord prévenu qu'il refusait d'avance de céder sa jeune star. Mais le dirigeant qatari a ensuite lancé un chiffre ahurissant, avant que quelques minutes plus tard, Antero Henrique en fasse de même. « Vous voulez que je vous donne un chiffre pour Kylian ? Plus d’un milliard d’euros ! Et même si vous me donnez un milliard d’euros, je ne le vendrai pas », a répondu, sourire en coin, Nasser Al-Khelaifi. Une version presque similaire à celle du directeur sportif du PSG : « Kylian est un fils du PSG, et les fils ne se vendent pas. Il n’y a donc pas de prix (...) Imaginons que.... je ne sais pas, un milliard d’euros ! » Autrement dit, si le Real Madrid veut tourner autour de Kylian Mbappé, il va devoir faire des économies...