PSG : 0 euro, Al-Khelaifi s'attaque à ce milieu anglais !

Lors du prochain mercato estival, le Paris Saint-Germain ambitionnera de renforcer son entrejeu avec l’arrivée de plusieurs joueurs de renom.

Dans deux semaines, le marché des transferts ouvrira ses portes. Au grand bonheur du club de la capitale. Suite à une saison ratée, le PSG fera tout son possible pour gonfler son effectif en qualité et en quantité. Surtout au milieu du terrain. Avec le départ de Rabiot, Thomas Tuchel veut recruter deux voire trois joueurs. Pour épauler Verratti et le flop Paredes, Paris est déjà prêt à recruter deux sentinelles. Selon Le Parisien, Allan devrait devenir le fameux successeur de Thiago Motta. Dans les semaines à venir, Paris pourrait trouver un accord avec Naples autour d’un transfert de 60 millions d’euros.

Le Brésilien sera logiquement accompagné par Ander Herrera, qui va arriver libre après cinq saisons du côté de Manchester United. Et un troisième renfort pourrait sortir du chapeau. Ndombele ? Pas forcément, puisque le média francilien annonce que Tuchel s’intéresse à James Milner. En fin de contrat à Liverpool, l’international anglais tranchera son avenir après la finale de la Ligue des Champions. Mais la piste le menant au PSG semble réelle. Autant dire que Paris compte bien apporter un brin d’expérience à son équipe, vu que les trois joueurs ciblés tournent autour de la trentaine. Une nouvelle stratégie qui devra porter ses fruits, sinon...