PSG : 0,2ME de plus par mois, Tuchel remercie Al-Khelaifi

Dans : PSG, Ligue 1.

Thomas Tuchel est très joueur, puisque vendredi après la défaite du PSG à Reims, alors qu'il était interrogé sur les rumeurs qui évoquaient son possible limogeage du Paris Saint-Germain l'entraîneur allemand avait rigolé en estimant que la presse avait probablement des infos dont lui ne disposait pas. Et moins de 24h plus tard on apprenait que Thomas Tuchel prolongeait jusqu'en 2021 au Paris SG, preuve que son avenir immédiat était assuré, ce que le coach devait évidemment savoir. Désormais lié un an de plus avec le club de Nasser Al-Khelaifi, l'entraîneur allemand a profité de cette prolongation de contrat pour obtenir une jolie augmentation de salaire.

En effet, actuellement rémunéré 420.000 euros brut par mois, Thomas Tuchel a obtenu grâce à son avocat que le Paris Saint-Germain le rémunère à partir du mois d'août près de 625.000 euros brut. Un bon petit deal pour le coach parisien, d'autant plus que le poste d'entraîneur du PSG n'est pas sans risque et qu'un limogeage express peut donner lieu à une indemnité liée directement au salaire. Bien évidemment, du côté du Qatar, on ne souhaite pas cela, car en accordant un an de plus à Thomas Tuchel l'Emir compte montrer qu'il garde les nerfs solides malgré les événement récents.