Prime impayée, le PSG prend un risque avec Lionel Messi !

Par Claude Dautel

Lionel Messi n'a toujours pas prolongé son contrat avec le Paris Saint-Germain, même si l'optimisme est de mise. Il ne faudrait cependant pas qu'un détail vienne changer la donne dans ce dossier forcément spécial.

Depuis des semaines, les rumeurs annoncent qu’entre Lionel Messi et le PSG tout est bouclé, et que le champion du monde argentin va prolonger son séjour dans la capitale d’une saison ou deux de plus. Même si lundi un journaliste barcelonais a semé le trouble en affirmant que la Pulga avait décidé de ne pas rester à Paris, très vite d’autres médias sont venus dire que tout cela était faux et que l’Emir du Qatar, très chaud dans cette opération, avait toujours l’avantage. Cependant, chaque semaine qui passe fait augmenter la pression autour de Lionel Messi, d’autant que l’Arabie Saoudite s’excite et peut faire monter les enchères et que l'Inter Miami pense pouvoir se servir de l'épouse de Lionel Messi pour faire pencher la balance en sa faveur.

Le PSG a pris du retard dans le paiement des primes

Si au Paris Saint-Germain l'optimisme est de rigueur, il y a tout de même un vrai motif d'inquiétude, c'est que depuis que Lionel Messi a rejoint les champions de France en 2021 suite à la fin brutale du contrat de l'Argentin au Barça, certaines promesses financières n'ont pas été tenues, alors même que la signature du septuple Ballon d'Or a été une bonne affaire comme l'explique le quotidien sportif. « Selon des estimations internes, la balance entre les revenus générés (directs et indirects) et les charges liées à son arrivée sur ces premières années est positive à hauteur de près de 15 millions d’euros (...) Messi se montrera-t-il conciliant sur cet aspect, sachant qu'une partie des commissions prévues au moment de la signature à l'été 2021 n'auraient pas encore été versées à son entourage ? », explique José Barroso, qui précise que le PSG pourrait hésiter à offrir le même salaire qu'actuellement à Lionel Messi s'il prolongeait d'une saison ou deux.

Cependant, l'argent ne fait pas tout, et heureusement pour le club de Ligue 1, puisqu'en Arabie Saoudite, le récent recrutement de Cristiano Ronaldo a montré qu'on pouvait faire des choses énormes. Mais L'Equipe précise que si CR7 peut donner de idées à son vieux rival Lionel Messi, ce dernier est lui motivé à l'idée de piquer un record détenu pour le moment par la star portugaise. Et s'il le veut le battre, il devra rester au PSG, ou du moins dans un club européen. En effet, la Pulga salive devant les 141 buts de Cristiano Ronaldo sur la scène continentale, l'Argentin en comptant 129 à son actif. 12 petits buts qui pourraient peser dans la décision finale de Leo Messi de rester à Paris. En attendant de faire un choix, le champion du monde semble prendre du plaisir, au point même d'agacer les supporters du Paris Saint-Germain.

Cette semaine, laissé au repos pour le match de Coupe de France, Lionel Messi a en effet pris la destination du ski avec sa femme et ses enfants. Une attitude qui a étonné et même énervé quelques fans du PSG qui estiment que leur joueur a mieux à faire alors qu'un mois de février démentiel se profile pour lui et ses coéquipiers. Et sur les réseaux sociaux, certains n'ont pas hésité à hausser le ton. « Et après ça se plaint de Neymar et son "hygiène de vie" alors que Messi au lieu de s'entraîner il va à la montagne 2 semaines avant de jouer le Bayern », « On sent qu'il est à fond pour préparer le gros mois de février qui arrive hein », « Messi normalement au repos n'a pas joué hier pour aller faire du ski aujourd'hui. Ce club est une vraie serpillière », « Le problème c est qu'avec les réseaux aujourd'hui...et là, entre Luis Campos dans son autre club qui traite les transferts, Lionel Messi au ski ...au bout d’un moment tu t’aperçois que c’est pas mieux qu'avant voir pire, car au moins Leonardo savait recruter lui », les quolibets tombent sur le PSG et Lionel Messi, et cela même si Paris veut impérativement conserver la star mondiale.