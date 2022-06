Pour le PSG, Zidane ou Galtier c’est la même erreur

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Convoités pour la succession de Mauricio Pochettino au Paris Saint-Germain, Zinedine Zidane et Christophe Galtier n’ont évidemment pas la même carrière d’entraîneur. Mais leurs profils respectifs peuvent être comparés.

Choisi par le conseiller football Luis Campos, Christophe Galtier deviendra sûrement le prochain entraîneur du Paris Saint-Germain. L’actuel coach de l’OGC Nice n’était pas la priorité des plus hauts dirigeants au Qatar, dont le favori Zinedine Zidane a refusé leur proposition, sans pour autant fermer la porte pour l’avenir. Quoi qu’il en soit, la direction travaillait sur deux pistes totalement différentes, et pourtant comparables d’après Jonatan MacHardy qui évoque deux profils similaires dans leur manière de gérer un groupe.

1/ premier échec en nego pour le Qatar qui aura traîné jusqu’au 20 juin pour avoir un coach plan B.

2/ Zidane mise sur un échec des Bleus au Mondial 3/ il ne ferme pas la porte pour l’avenir 4/ De Zidane a Galtier le psg n’a rien prévu tellement QSI était certain d’aboutir 😨 — Daniel Riolo (@DanielRiolo) June 19, 2022

« Je vais dire quelque chose qui risque de choquer tout le monde, mais à mon sens, si on parle de profil d’entraîneur, pas d’accomplissements, de palmarès, de renommée, je parle juste de profil : Zidane et Galtier pour moi c’est la même chose, a comparé le chroniqueur de RMC. Pour moi, ce sont deux entraîneurs qui ne sont pas de grands tacticiens, mais qui sont capables de mener le vestiaire, d’avoir le vestiaire derrière eux, d’être charismatiques... Ils ont quand même des compétences tactiques, un minimum. »

Zidane et Galtier, les mêmes limites

« Zidane a quand même fait très bien jouer certaines phases du Real Madrid, Galtier a réussi à trouver un style qui fonctionnait dans chacune des équipes où il est passé, même si à Nice c’est un petit peu compliqué, a reconnu le spécialiste. (...) En terme de profil, les deux sont similaires. Que ce soit Campos ou le Qatar, les deux se trompent de profil. Ils ont ciblé deux entraîneurs de qualité et de calibres différents, mais qui ont à mon sens le même style et le même profil, et ce n’est pas du tout ce profil d’entraîneur qu’il faut au Paris Saint-Germain. » Avant même sa nomination, le successeur de Mauricio Pochettino est attendu au tournant.