Pour l’après-Messi et Neymar, le PSG regarde à Crystal Palace

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Favorable aux départs de Lionel Messi et de Neymar, le Paris Saint-Germain espère rebâtir son secteur offensif. Le club de la capitale souhaite recruter un ailier droit au profil bien déterminé. D’où l’intérêt annoncé en Angleterre pour le Français Michael Olise, très en vue à Crystal Palace.

L’été s’annonce mouvementé au Paris Saint-Germain. Consciente des manques de son effectif, la direction francilienne a prévu de le renforcer avec des recrues de qualité. Le conseiller sportif Luis Campos en aura cette fois la possibilité puisque le club de la capitale devrait entrer dans les clous du fair-play financier avec de gros départs espérés. Cette bonne nouvelle représente une marge de manœuvre supplémentaire pour le Portugais, qui devrait également bénéficier d’une baisse conséquente de la masse salariale.

Olise plaît au PSG

Car sauf improbable rebondissement, Lionel Messi se dirige vers un départ à la fin de son contrat en juin. Et le Paris Saint-Germain se verrait bien pousser Neymar vers la sortie. Cela tombe bien, le Brésilien ne serait plus totalement fermé à l’idée de partir. En tout cas, ces départs impliqueraient la reconstruction du secteur offensif autour de Kylian Mbappé. Cet hiver déjà, après le départ de Pablo Sarabia, Luis Campos était à la recherche d’un ailier droit gaucher. On continue d’évoquer la piste menant au Lyonnais Rayan Cherki. Mais selon l’Evening Standard, le Paris Saint-Germain s’intéresse aussi à Michael Olise (21 ans).

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par MichaelOlise (@m.olise)

Ce n’est évidemment pas la cible la plus impressionnante sur le papier. Mais l’ailier français a joué un rôle majeur dans le probable maintien de Crystal Palace cette saison. L’international Espoirs tricolore est l’auteur de deux buts et de neuf passes décisives en Premier League. Ses performances ne passent pas inaperçues en Angleterre, où son manager Roy Hodgson s’est dit inquiet du possible départ de son joueur très convoité. La presse locale l’annonce effectivement dans le viseur d’Arsenal. Un concurrent de taille pour le Paris Saint-Germain, Michael Olise, qui n’a jamais évolué dans le championnat français, étant natif de Londres.