Pogba va signer au PSG, Sabri installe la clim en Italie

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Cette semaine, la presse italienne a annoncé que Paul Pogba allait rapidement signer avec la Juventus. Mais le milieu de terrain est également cité au PSG, le roi du mercato parisien étant persuadé qu'il a déjà donne son accord à Paris.

« L’accord entre Paul Pogba et la Juve est imminent ». Il y a quelques jours, le Corriere della Serra et la Gazzetta dello Sport annonçait que les dernières négociations entre les représentants du joueur français, désormais libre, et les dirigeants turinois avaient abouti à une solution acceptée par tout le monde. Plus rien ne semblait devoir s’opposer au retour de l’international tricolore, lequel avait quitté la Juventus en 2016 pour Manchester United moyennant 105 millions d’euros. Ce come-back du champion du monde pourrait être une belle affaire pour la Juve, dans la mesure où Pogba était arrivé en fin de contrat à Old Trafford et ne coûtait donc rien en matière de transfert, même si bien évidemment une prime à la signature est obligatoire dans ce genre de transaction. En Italie, on évoquait presque un « done deal », mais du côté de Paris, Sabri, le plus célèbre influenceur connecté au Paris Saint-Germain a lui une autre version. Celui qui a « climatisé » Madrid en annonçant la prolongation de Kylian Mbappé avant tout le monde affirme que Paul Pogba va rejoindre le PSG, et il en profite pour s’amuser de cette réputation de « roi de la clim ».

Paul Pogba veut signer au PSG, il faut vendre avant

Jsuis la👋les turinois ne vous en faites pas mais vous me faites penser au madrilènes avec le dossier Mbappé vous voulez pas comprendre vous êtes trop sur de vous a cause de vos journalistes qui sont dépassé mais bon tranquille aucun souci patientons tous ensemble et on verra😁 https://t.co/WVPcBmIRri — Sabri #ParisienOuRien (@Sabripsgourien) June 3, 2022

Invité de France Bleu Paris, celui qui pèse lourd sur les réseaux sociaux et a une relation privilégiée avec les dirigeants du PSG, y compris Nasser Al-Khelaifi, y va de son analyse. « Paul Pogba va signer au PSG, mais à la base ce n’était pas une clim. Ce sont ceux qui l’annoncent à la Juventus qui veulent se manger une clim tout seul. Depuis deux ou trois ans, les journalistes qui travaillent sur le mercato, ils sont clairement dépassés concernant le Paris Saint-Germain. Ils n’ont plus autant de bonne news qu’avant. Moi, ça me plait, on voit que le PSG grandit et qu’il sait utiliser la presse désormais » s’amuse Sabri #ParisienOuRien. Invité d’une autre émission, le supporter du PSG, qui était présent sur la pelouse du Parc des Princes pour la fête du titre de champion de France, est revenu sur le dossier Paul Pogba : « Dans ce dossier, le problème de Paris, c’est que le milieu de terrain est bouché. Ils ont besoin de vendre, car Pogba ça reste un gros salaire. Il a vraiment envie de venir, les joueurs le savent, les dirigeants aussi. Son choix c’est Paris. Il n’y a donc pas de pression au PSG, car il n’était pas prévu dans le mercato. Cela s'est rajouté là. »

Après Pogba, Sabri mise sur Dembélé au PSG

Les pourcentages 99% PSG 🔥 haha https://t.co/MIU9c3Z02l — Sabri #ParisienOuRien (@Sabripsgourien) June 3, 2022

En attendant la signature de Paul Pogba, Sabri a ouvert une autre piste puisque l'influenceur estime que la venue d'Ousmane Dembélé est en très bonne voie aussi. L'attaquant français est désormais libre puisqu'il n'a pas prolongé son contrat avec le FC Barcelone, et même si Le Parisien a démenti il y a dix jours un quelconque intérêt de Luis Campos pour Dembouze, ce dernier serait tout de même très proche de revenir en Ligue 1. Pour les supporters du PSG, tout cela est réjouissant même si les adversaires du club de la capitale rappellent que Pogba et Dembélé ont surtout brillé à l'infirmerie cette saison, et que le mercato 2022 ressemble tout de même à un marché d'opportunités, comme cela avait été reproché à Leonardo. Pas de quoi refroidir l'ambiance au Paris Saint-Germain.