Pogba, la blessure qui fait le bonheur du PSG !

Par Corentin Facy

A peine revenu à Turin, Paul Pogba souffre d’une lésion du ménisque. Un coup dur pour la Juve qui pourrait bien faire le bonheur du PSG.

Et si la blessure de Paul Pogba, à peine revenu à la Juventus Turin et déjà forfait pour les semaines à venir, faisait indirectement le bonheur du Paris Saint-Germain ? Intéressé par Leandro Paredes, le club turinois pourrait accélérer pour s’offrir les services de l’international argentin du PSG afin de compenser la blessure de Paul Pogba. Selon les informations de TyC Sports en Argentine, les Bianconeri ont fait de Leandro Paredes leur nouvelle priorité sur le marché des transferts. L’objectif de la Juventus Turin est de ficeler au plus vite le recrutement de l’ancien joueur du Zénith Saint-Pétersbourg et de l’AS Roma. Une proposition de transfert est à l’étude du côté de la Juve, désireuse de s’offrir Leandro Paredes au plus vite, idéalement avant le début de la Série A.

Paredes vers la Juve, ça brûle

Au contraire de Georginio Wijnaldum, d’Ander Herrera ou encore de Layvin Kurzawa, l’Argentin du PSG a été convié à la tournée au Japon. Mais le conseiller sportif Luis Campos a fait savoir à l’entourage de Leandro Paredes qu’il était mieux qu’il trouve un point de chute, le PSG ayant la volonté de dégraisser dans ce secteur de jeu. A en croire les informations de la presse argentine, la Juventus Turin envisage de formuler une offre à hauteur de 20 millions d’euros pour recruter Leandro Paredes. Paris, qui a recruté Vitinha en provenance du FC Porto et qui aimerait boucler la venue de Renato Sanches, a la volonté de ne pas empiler les joueurs à un même poste. En ce sens, le départ de Leandro Paredes serait le bienvenu et permettrait sans doute au club de la capitale de boucler la venue du Portugais de Lille. Le PSG n’a en tout cas jamais été aussi proche de se séparer de Leandro Paredes, dont le probable départ à la Juventus Turin est également confirmé par la Gazzetta dello Sport.