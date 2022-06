Pochettino se sacrifie pour s'éjecter du PSG

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

En discussions avec le Paris Saint-Germain depuis plusieurs semaines pour rompre son contrat, Mauricio Pochettino va bel et bien faire ses valises avant la reprise de l'entraînement.

Même si Christophe Galtier est déjà présent au Camp des Loges pour préparer la future saison du Paris Saint-Germain, l’ancien coach de Nice n’est toujours pas officiellement installé sur le banc de touche du club de la capitale française. Tout simplement parce que Mauricio Pochettino est toujours en place, mais plus pour très longtemps. En négociations avec le PSG depuis la fin de la saison dernière, l’entraîneur argentin a trouvé un accord avec ses dirigeants pour valider son départ. En effet, selon L’Equipe, le contrat qui liait les deux parties jusqu’en juin 2023 sera rompu dans les jours à venir.

Pochettino fait des concessions avant de partir

« Les discussions se sont étendues car les dirigeants parisiens souhaitaient revoir à la baisse les indemnités de départ, tandis que le technicien argentin ne voyait aucune raison de faire une faveur alors qu'il a été prié de faire ses valises le 10 juin dernier. Au final, un compromis a été trouvé pour une enveloppe globale d'environ 10 M€ pour le coach et son staff, qui souhaitaient le paiement des salaires correspondant à la saison 2022-2023 et ont fait des concessions à leurs yeux non négligeables », peut-on lire sur le site du quotidien sportif français, qui sait que ce départ va permettre au PSG d’annoncer l’arrivée de Christophe Galtier.

Le PSG a trouvé un accord pour le départ de Mauricio Pochettino et son staff après deux semaines de négociations. La fin de ces démarches ouvre la porte à l'officialisation de l'arrivée de Christophe Galtier https://t.co/yeKGOEgobv pic.twitter.com/LLaNrwALiS — L'ÉQUIPE (@lequipe) June 30, 2022

Galtier va prendre la place de Pochettino

Tombé d’accord avec le PSG la semaine passée sur la base d’un contrat de deux ans, l’ancien coach du LOSC va donc devenir le nouvel entraîneur du PSG, quand Paris aura réglé une indemnité de plusieurs millions à Nice pour racheter les deux dernières années de contrat qui liaient le Marseillais à l’OGCN. Déjà présent dans la capitale française pour plancher sur le mercato avec Luis Campos, Galtier aura donc la lourde tâche de faire mieux que ses prédécesseurs, et notamment Pochettino, en gagnant la Ligue des Champions. Une mission tout à fait réalisable avec des stars comme Messi, Neymar ou Mbappé dans son effectif. À condition que l’ancien coach de l’ASSE arrive à poser sa patte sur le vestiaire francilien.