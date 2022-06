Pochettino reconnait son plantage au PSG !

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Mauricio Pochettino ne sera plus l'entraineur du PSG dans quelques jours. En attendant l'officialisation, l'entraineur argentin s'est mis d'accord avec ses dirigeants pour ne pas aller plus loin.

Le passage de témoin n’a pas encore eu lieu. Et pour cause, le Paris Saint-Germain n’a pas trouvé son futur entraineur. Mais l’aventure de Mauricio Pochettino est terminée. Il ne manque que l’officialisation de la fin de son contrat. Et cela que Zinedine Zidane accepte ou non de rejoindre le PSG dans les prochains jours. En effet, un an et demi après son arrivée, l’entraineur argentin va voir son contrat, qui courait jusqu’en juin 2023, être interrompu avec un an d’avance. La perte du titre de champion de France en 2021, et les deux éliminations en Ligue des Champions, auront rendu son maintien impossible.

L’été 2021, quand le PSG avait prolongé le contrat de son entraineur à la surprise générale, semble désormais bien loin. Pochettino n’a jamais pu poser sa patte sur le jeu de son équipe, et retrouver l’enthousiasme qui avait caractérisé son passage à Tottenham, avec une folle épopée en Ligue des Champions en 2019. En conséquence, l’ancien défenseur du PSG a rencontré ses supérieurs la semaine dernière, pour mettre un terme à leur engagement commun.

Pochettino est ok pour arrêter avec le PSG

Et selon les indiscrétions de The Athletic, média souvent bien renseigné sur les gros dossiers, les deux camps ont reconnu que la situation n’était plus tenable. Malgré ses belles phrases dans la presse où il assure toute sa motivation à disputer la saison prochaine avec le PSG, le constat serait bien différent en interne. Le technicien n'a visiblement plus de recette pour rétablir son équipe, et a ainsi ouvert la porte à une fin de parcours. Les deux parties ont donc admis que la décision la plus logique était d’arrêter là. Pochettino va donc partir avec un gros chèque et se retrouvera libre de s’engager où bon lu semble dans quelques jours.

Le choix du coach risque d’être par « défaut » car les pistes rêvées ne sont pas disponibles (Guardiola, Xavi) ou n’ont toujours pas accepté (Zidane).



Le départ de Pochettino était entériné il y a des mois au Qatar, mais il ne reste pas 50 000 candidats sur le marché. — Romain Molina (@Romain_Molina) June 12, 2022

Malgré un recrutement de folie, et un titre de champion de France très vite en poche, jamais le PSG n’a su enflammer les foules à la hauteurs des noms dans l’effectif. Les critiques sont rapidement tombées sur la différence entre les ressources à sa disposition et le résultat sur le terrain, mais Pochettino semble avoir compris qu’il avait perdu la main sur son vestiaire et ne parviendrait pas à regagner la confiance des supporters. Son nom a d’ailleurs été hué lors des derniers matchs au Parc des Princes. L’Argentin aura comme maigre consolation de constater qu’il n’est pas le seul à avoir connu ce problème à Paris, la Ligue des Champions étant la juge de paix suprême pour tout technicien en place.