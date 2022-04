Pochettino marque l’histoire du PSG, il en est fier

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le PSG pourrait officiellement décrocher son dixième titre de champion de France à Angers, mercredi soir lors de la 33e journée.

Si le Paris Saint-Germain réussit un meilleur résultat à Angers que l’OM à domicile contre Nantes, le club de la capitale sera officiellement champion de France pour la dixième fois de son histoire. Du côté des supporters, ce titre a très peu de saveur comme l’a démontré le peu d’ambiance contre Marseille au Parc des Princes dimanche soir (2-1). Du côté des joueurs et du staff parisien en revanche, ce dixième titre de champion de France n’est pas anodin. En conférence de presse avant le déplacement de son équipe du PSG à Angers mercredi soir, Mauricio Pochettino a souligné l’importance de terminer le travail en empochant le titre. Un succès qui rend assez fier l’ancien entraîneur de Southampton et de Tottenham.

⚽️ Conférence de presse de Mauricio Pochettino avant SCO Angers - Paris Saint-Germain 🔴🔵 https://t.co/E6UzS3Afc2 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 19, 2022

« Le plus vite sera le mieux. Mais le plus important n’est pas l’endroit où on va le célébrer mais de gagner le titre. De toute façon, ce sera une satisfaction énorme, à titre personnel, de remporter le titre et de faire partie de ceux qui ont participé à l’obtention de ce 10e titre historique pour le club. La motivation est là. On a un 10e titre à aller chercher. Ce n’est pas encore fait. Les joueurs comme le staff on a tous la motivation d’offrir ce titre, important pour l’histoire du club. Il faut respecter le football, nous-mêmes et les adversaires » a lancé Mauricio Pochettino avant d’évoquer la grève des encouragements des supporters du PSG contre l’OM dimanche soir, une absence d’encouragements qui avait agacé le capitaine Marquinhos, lequel avait fait part de ses désaccords avec les Ultras du Paris SG après la victoire face à Marseille.

Pochettino évasif sur son avenir

« On vit en démocratie, il faut respecter l’avis des supporters, ils ont le droit de s’exprimer. Mais j’espère qu’on pourra fêter ensemble l’obtention de ce 10e titre. C’est important dans le futur d’avoir une relation de bonne entente. C’est nécessaire pour l’ensemble du club, surtout au PSG où l’on espère remporter tous les titres » a lancé Mauricio Pochettino, avant de conclure au sujet de son avenir. « J’ai une année de contrat, c’est contractuel. Et je suis toujours animé, avec mon staff, par l’envie d’être meilleur, de prendre une revanche sur la saison qui vient de s’écouler » a-t-il conclu. Reste qu’à moins d’une énorme surprise, Mauricio Pochettino ne devrait pas avoir l’occasion de décrocher un onzième titre de champion de France avec le PSG la saison prochaine. Car la direction parisienne prépare activement la succession de l’Argentin et rêve par exemple de Zinedine Zidane.