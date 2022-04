Pochettino et le PSG tombent de très haut

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

En quête d’un nouvel entraîneur pour la saison prochaine, Manchester United va finalement opter pour Erik Ten Hag, le coach de l’Ajax, et non pas pour Mauricio Pochettino. Une bien mauvaise nouvelle pour… le PSG.

Arrivé en novembre dernier pour remettre les Red Devils dans le droit chemin, Ralf Rangnick n’est qu’un coach intérimaire, puisque la direction de MU a prévu de faire venir un nouvel entraîneur dès l’été prochain. Si le dossier Mauricio Pochettino était sur le dessus de la pile depuis l’hiver dernier, cela ne semble plus être le cas, vu que Manchester aurait finalement choisi de faire venir Erik Ten Hag. Déjà parce que le coach néerlandais a de meilleurs arguments sportifs que l’Argentin cette saison, mais aussi parce que ce deal sera moins coûteux, l’Ajax réclamant 2 millions d’euros pour lâcher son technicien alors que le PSG en demande 15 ME… Au final, Paris va donc être le grand perdant de l’histoire, vu que le club de la capitale française comptait sur MU pour le débarrasser de Pochettino. C’est en tout cas l’annonce faite par Julien Laurens.

« Ce n’est pas vraiment le plan que les Qataris avaient en tête »

United devrait encore s'entretenir avec Mauricio Pochettino cette semaine pour lui dire qu'il n'a pas le poste. [@TelegraphDucker, @JBurtTelegraph] #MUFC pic.twitter.com/DszWpNCubj — Manchester United (@MUnitedFR) April 6, 2022

« Quel avenir pour Pochettino ? C'est une très bonne question et je pense que c'est l'une des interrogations qui accompagnent la possible arrivée de Ten Hag à United. Pochettino et le PSG voyaient vraiment cette opportunité United comme une bonne fin. Paris aurait obtenu un peu d’argent pour aller chercher Zinédine Zidane derrière. En tout cas, il est clair que la direction du PSG ne veut plus voir Pochettino sur le banc la saison prochaine, même s’il lui reste un an de contrat. Sauf que le problème, c’est que si l’option United n’est plus là, Pochettino voudra peut-être rester à Paris. Donc si le PSG veut se débarrasser de lui, il faudra le payer au prix fort… avant d’aller chercher quelqu’un d’autre avec un gros chèque aussi. Ce n’est pas vraiment le plan que les Qataris avaient en tête, ils pensaient vraiment que MU allait venir récupérer Pochettino. Donc tout cela rend l’avenir du PSG incertain… », a lancé, sur ESPN FC, le suiveur du football anglais et français, qui pense que le PSG va devoir revoir ses plans pour sa révolution sportive.