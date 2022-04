Pochettino décisif dans l'avenir de Xavi Simons, le PSG va pleurer

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

A l’instar de Kylian Mbappé, le jeune Xavi Simons arrive en fin de contrat avec le PSG et n’a pas encore pris sa décision pour le moment.

Le milieu de terrain néerlandais de 18 ans fait l’objet d’intenses négociations entre le Paris Saint-Germain et son agent Mino Raiola. A ce jour, Xavi Simons n’a pas encore pris de décision ferme et définitive quant à son avenir. Mais il apparaît de plus en plus improbable de le voir prolonger dans la capitale française. Et pour cause, le faible temps de jeu dont il bénéficie au PSG sous les ordres de Mauricio Pochettino ne l’incite pas véritablement à prolonger son contrat. Il y a quelques semaines, le journaliste Fabrizio Romano confirmait cette tendance en indiquant que Xavi Simons et son entourage réclamaient une assurance sur l’utilisation et le temps de jeu de l’ancien Barcelonais. Les semaines sont passées et les réponses de Mauricio Pochettino sont inquiétantes.

Xavi Simons au placard, Pochettino fâche le PSG

Envoyé en tribune pour le match de Ligue 1 entre le PSG et Clermont samedi en championnat malgré le très faible enjeu, Xavi Simons a reçu un signal négatif de la part de Mauricio Pochettino. Dans l’entourage du milieu de terrain néerlandais, on a « moyennement goûté le choix de Pochettino », fait savoir Le Parisien. Le quotidien régional écrit cependant que le Paris Saint-Germain n’a pas perdu espoir de prolonger celui qui est considéré comme un très grand talent du football européen par la direction parisienne. Reste que les promesses du PSG ne sont pas suivies d’actes concrets de la part du club et de l’entraîneur. Le sujet Xavi Simons pourrait d’ailleurs crisper les dirigeants parisiens, qui reprochent à Mauricio Pochettino la faible utilisation du joueur, ce qui incite ce dernier à partir. Le PSG, qui a vu de nombreuses pépites quitter le nid trop tôt avant d’exploser ailleurs ces dernières années, ne pardonnerait pas à Mauricio Pochettino le départ précipité de Xavi Simons si ce dernier refusait de prolonger à Paris.