Pierre Ménès négocie un deal de rêve entre le PSG et Mbappé

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

En fin de contrat avec le PSG à la fin de la saison, Kylian Mbappé a de grandes chances de signer au Real Madrid au mois de juin.

Les dirigeants ainsi que les supporters du Paris Saint-Germain espèrent un brutal revirement de situation avec une prolongation de Kylian Mbappé. Afin que ce scénario se produise, le Paris SG a soumis à son attaquant de 23 ans l’idée d’une prolongation de courte durée (un ou deux ans). Mais pour l’instant, Kylian Mbappé ne souhaite pas se décider de manière définitive. Il faut dire que l’échéance du 8e de finale de la Ligue des Champions entre le PSG et le Real Madrid place le champion du monde dans une situation particulièrement inconfortable. Mais pour Pierre Ménès, il n’y a pas encore de raison de paniquer pour les supporters du Paris SG. Car pour l’ex-journaliste de Canal +, l’ancien Monégasque n’a plus tant de raisons que cela de signer au Real Madrid. Paris peut donc croire en ses chances…

Pierre Ménès optimiste pour l'avenir de Mbappé au PSG

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

« À part le rêve d’enfance, je ne vois pas ce qui incite Mbappé à vouloir aller dans ce Real-là maintenant. Avec beaucoup de joueurs vieillissants voire très vieillissants. J’ai envie de dire même Benzema, il a 34 ans. Donc si Mbappé signe 5 ans au Real, il fera peut-être deux ans max avec Benzema. Je crois que Mbappé a un attachement plus fort qu’on ne le croit au PSG. Que quelque part, ça le gène de partir libre. Donc il y a peut-être moyen de faire une tractation et de se dire je prolonge deux ans et je pars l’année prochaine contre une somme fixée à l’avance. Ce qui serait une très bonne solution parce que voilà Mbappé ça fait quand même 5 ans qu’il est au PSG, il est décrété nulle part qu’il doit y faire toute sa carrière. Un contrat c’est un contrat, j’ai envie de dire que ça va dans les deux sens » a estimé Pierre Ménès, qui croit fortement en une prolongation de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. Un avis qui ne plaira pas aux Socios du Real Madrid, qui rêvent les yeux grands ouverts de la star du PSG depuis de longs mois.